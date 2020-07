Rai - Asse con la Roma: Veretout l'erede di Allan, Under non è una prima scelta

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per prendere un centrocampista il Napoli dovrà prima vendere Allan. Veretout è il primo nome e lui verrebbe volentieri, anche perché il progetto Napoli è più chiaro di quello della Roma. Under? Discorso diverso. Non è la prima scelta del ruolo. E' nel novero dei tesserati seguiti dal Napoli, che aspetta di capire se è possibile prendere profili più importante. Se non fosse possibile andrebbe su Under, consapevole che la Roma è disposta a darlo via".