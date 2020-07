Rai - Asse Napoli-Roma, non solo Under: altri due nomi sul tavolo, la situazione

Non solo il futuro di Victor Osimhen per il mercato del Napoli, ma sono anche altri gli obiettivi per la squadra di Aurelio De Laurentiis. Ne ha parlato Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Under? I rapporto tra Fienga e De Laurentiis sono ottimi, Fienga è molto vicino alle posizioni televisive di De Laurentiis. In Lega Roma e Napoli da tempo viaggiano spesso a braccetto, c'è stato il piccolo incidente con il giocatore dell'Under 16 che si è risolto.

Il Napoli per il ruolo di esterno destro ha una serie di input, il primo è Bernardeschi, se saranno impossibili i margini allora si chiuderà in maniera diversa. Su Ferràn Torres c'è il City. Under può essere la via d'uscita, con la Roma si parla di Milik, Ospina e di Under, qualcosa uscirà fuori. Il Napoli ha parlato con procuratore del turco, prima di chiudere per Under il club sta cercando di capire se si può andare su qualche altro profilo".