Rai - Bernardeschi, nodo diritti d'immagine: al Napoli non dispiace Romero

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "Bernardeschi ha cambiato agente, non è più l'avvocato Bozzo, questo cambia poco: restano i contratti d'immagini milionari con la Roc Nation che gestisce i diritti del giocatore. Credo che cambi poco il cambio di agente, il Napoli deve fare una valutazione economica: il nome di Pellegrini scalda poco, Romero è tenuto lì, ovamei il Napoli dovesse cedere Koulibaly e non prendere Gabriel, Romero è un nome che non dispiace".