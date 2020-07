Rai - Boga, ADL ne ha parlato con Carnevali: pronto ad inserirsi il Dortmund, le ultime

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sull'interesse del Napoli per Jeremie Boga: "Il Sassuolo è una bottega cara, ha un'azienda ale spalle che consente di confermare a più riprese i giocatori. Posso dare una notizia: il Napoli, esattamente a febbraio, fece un'offerta di 50 mln per Boga e Berardi, quando si è rifatto vivo De Laurentiis nella terzultima riunione di Lega a Milano, si è parlato soltanto di Boga. Il Napoli aveva proposto 25 mln più Younes perchè sa che De Zerbi ha una simpatia per questo ragazzo, ma c'è stato il 'no' di Carnevali. Nell'ultima assemblea di Lega, invece, ha detto a De Laurentiis di non essere ancora entrato nell'ordine di idee di cedere Boga, ovemai dovesse entrare in quest'ottica di cessione, la richiesta sarebbe di 40 mln più 5 di bonus. C'è un'altra notizia: al di là di tanti interessamenti, un altro club che fa sul serio per Boga è il Borussia Dortmund disposto ad arrivare anche a 4 mln di stipendio, però mi risulta che il Napoli potrebbe fare un altro passettino avanti".