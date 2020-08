Rai - Boga costa troppo, salgono le quotazioni di Under: la Roma l'ha messo sul mercato

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo di spessore per quanto riguarda l'esterno d'attacco, visto che a fine stagione José Maria Callejon andrà via. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è più facile arrivare a Cengiz Under che a Jeremie Boga, i due obiettivi per quella zona di campo. Il turco piace a Gattuso, è sul mercato e ha un prezzo abbordabile. L'esterno del Sassuolo invece ha una valutazione da 40 milioni di euro ma il Napoli, forte di un accordo col giocatore, non arriverà a spendere così tanto.