Rai - Boga, per il Napoli è la priorità: contatti fitti, pronto un investimento importante

Uno dei calciatori rivelazione di questo campionato è Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo - che ha raggiunto l'accordo col Chelsea per una non recompra da parte del club inglese - è entrato di prepotenza nel mirino del Napoli. Il giornalista Rai Paolo Paganini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli spiegando che il Napoli è da tempo su questo giocatore, i contatti con l'agente sono fitti. Il club azzurro è pronto a fare un investimento importante. Non mancano le alternative come Orsolini, ma la priorità è Boga.