Rai - Boga, Sassuolo pronto a scatenare l'asta: c'è la concorrenza di un club tedesco

Il giornalista ed esperto di mercato della Rai Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per dare le ultime sulla trattativa Jeremie Boga: "Boga? Il calciatore è contento dell'offerta del Napoli. Ciò non esclude che se arriva un'altra squadra non dirà di no. Il Napoli sa che il giocatore piace ad altri club, tra cui il Dortmund. Il Sassuolo, ad oggi, continua a dire di voler confermare Boga, se volessero venderlo, vogliono scatenare un'asta a partire da 40 mln più 5 di bonus facili da raggiungere.