Rai - Callejon chiede due anni e adeguamento, il Napoli gliene offre uno: la situazione

Per quanto riguarda il futuro di José Maria Callejon non ci sono grosse novità. Il Napoli, come riportato da Ciro Venerato di Rai Sport ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha offerto un anno di contratto, con un ingaggio migliorato e l'opzione per un altro anno. L'esterno spagnolo chiede invece un biennale, con un aumento ancora maggiore. De Laurentiis, Giuntoli e il diretto interessato Callejon decideranno prossimamente.