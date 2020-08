Rai - Callejon, oggi incontro decisivo col Villarreal

L'ormai ex azzurro José Maria Callejon starebbe per accasarsi in una nuova squadra. Ne ha parlato ai microfoni Rai il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato: "Lo spagnolo svincolato è in procinto di firmare per il Villarreal, biennale con opzione per il terzo anno. Oggi il suo agente, Quillon incontrerà la dirigenza iberica".