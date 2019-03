Rai - Callejon resta al Napoli! Partirà per Dimaro, si lavora al rinnovo: spunta la possibile soluzione

MULTIMEDIA FOTO - "DOMANI MATCH IMPORTANTISSIMO, FORZA RAGAZZI!" LA CARICA DI KOULIBALY IN VISTA DEL SALISBURGO "Domani match importantissimo: forza ragazzi" ha scritto su Twitter il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly postando anche le foto dell'allenamento di questa mattina a Castel Volturno. Grande carica in vista del Salisburgo. Ecco il post: Domani... "Domani match importantissimo: forza ragazzi" ha scritto su Twitter il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly postando anche le foto dell'allenamento di questa mattina a Castel Volturno. Grande carica in vista del Salisburgo. Ecco il post: Domani... GIOVANILI UNDER 17, GIOVEDÌ COMINCIA IL TROFEO BEPPE VIOLA: NAPOLI NEL GIRONE C CON DUE ITALIANE E UNA RAPPRESENTATIVA GHANESE Dal 7 al 12 marzo si terrà ad Arco (Trento) la 48°edizione del trofeo Beppe Viola, dedicata alla memoria dell'inviato Rai prematuramente scomparso. Presenti come al solito squadre della massima serie, cui si aggiunge la nutrita presenza di formazioni locali,... Dal 7 al 12 marzo si terrà ad Arco (Trento) la 48°edizione del trofeo Beppe Viola, dedicata alla memoria dell'inviato Rai prematuramente scomparso. Presenti come al solito squadre della massima serie, cui si aggiunge la nutrita presenza di formazioni locali,...