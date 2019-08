Rai - Cartellino rateizzato, ingaggio e commissione a Raiola: tutte le cifre di Lozano

Il quarto acquisto del Napoli dovrebbe essere Hirving Lozano. Come confermato anche da Ciro Venerato durante il Tg Rai Sport, si stanno limando i dettagli legati ai diritti d'immagine, specie quelli che il calciatore - considerato la stella del calcio messicano - ha in Messico. Per quanto riguarda l'affare tra i due club, col PSV si sta ragionando su un pagamento dilazionato su quattro rate per una cifra pari alla clausola di risoluzione: tra 42 e 44 milioni, in base alla fascia del Napoli nel sorteggio Champions.

INGAGGIO E COMMISSIONI - All'ex Pachuca dovrebbero andare circa 4,5-5 milioni netti a stagione, più alcuni bonus legati anche agli sponsor. E' stata sancita anche la cifra della commissione da dare a Mino Raiola, il suo agente: 5 milioni di euro, comprensivi di percentuale su cartellino e stipendio. Si attenderà, inoltre, l'esito degli esami dopo l'infortunio di ieri, che però non dovrebbe essere serio, prima di chiudere.