Rai - Clamoroso Sarri: il Chelsea lo libera gratis, la Juve non pagherà la clausola

Arrivano ulteriori novità sul vertice di oggi tra Maurizio Sarri e il Chelsea. A riferirle è l’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato secondo cui “il Chelsea non ha chiesto nessuno tipo di indennizzo per liberare Maurizio Sarri nell’incontro di oggi tra Fali Ramadani e Marina Granovskaia, Si aspetta domani l’ok di Abramovich. Da Torino, però, non danno per certo l’affare tra Sarri e la Juventus e sicuramente questo week-end non sarà decisivo per conoscere il nome dell’allenatore. Restano in ballo le ipotesi Pochettino e Guardiola”.