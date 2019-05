Rai - Difficoltà per Lozano, il Napoli vira su de Paul e Ilicic. Quagliarella, solo un'idea

Per l'attacco il Napoli ha messo nel mirino Rodrigo de Paul e Josip Ilicic, anche a causa del gioco al rialzo fatto dal PSV per Hirving Lozano, che adesso sembra più lontano dal Napoli secondo Rai Sport. Per quanto riguarda Fabio Quagliarella, invece, il collega Ciro Venerato riferisce che soltanto nel caso in cui dovessero sfumare altri profili l'idea si concretizzerebbe: c'è stima reciproca, ma per adesso ancora nessuna trattativa.