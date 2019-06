Rai - Domani la Roma verserà i 18 milioni per Diawara: i dettagli economici dello scambio

L’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato rivela i dettagli dell’affare Manolas-Diawara nel corso della Domenica Sportiva Estate: “Il Napoli pagherà 36 milioni stanotte, domani la Roma verserà 18 milioni per Diawara. Di fatto il giocatore è costato 18 milioni Più Diawara. Per Manolas Al giocatore cinque anni di contratto a 3.5 mln con 500mila euro di bonus facilmente raggiungibili. Per Diawara, invece, Diawara cinque anni di contratto a due milioni”