Rai - Gabriel, il difensore arriverà solo in un caso: i dettagli dell'operazione

L'esperto di mercato per la Rai Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle possibili trattative del mercato azzurro: "Gabriel? Il Napoli l'ha messo al primo posto degli eredi di Kalidou Koulibaly. Al momento il difensore azzurro è ancora un tesserato del Napoli. Il suo agente ne sta parlando con Liverpool e PSG, ma sono per ora solo colloqui. Se partirà Koulibaly, allora il Napoli si fionderà su Gabriel, inserendo magari Ounas con uno scambio alla pari. Il Napoli ha un'opzione morale su Gabriel. Gattuso lo considera il nuovo Albiol e lo vede perfetto in coppia con Manolas".