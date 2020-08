Rai - Gabriel, il Lille aspetterà il Napoli fino al 5 settembre. Maksimovic, 7-8 nomi per sostituirlo

"Per Gabriel Magalhaes il Napoli è sempre in pole position". Queste le parole del giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "La dead line per la trattativa tra il Napoli e il Lille dovrebbe essere il 5 settembre. Questo è il patto tra le società. Nel caso di cessione di Nikola Maksimovic, ci sono 7-8 difensori monitorati dallo scouting azzurro. Non ho conferme sul difensore centrale dello Spartak Mosca, Dzhikiya, mentre di sicuro Sokratis Papastathopoulos piace anche a Gattuso. Il greco e il tecnico si conoscono dai tempi del Milan".