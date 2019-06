Rai, Garcia: "Benfica su Mario Rui ma non faranno follie. Su Allan al Psg..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete"è intervenuta Claudia Garcia, giornalista di Rai Sport, che ha parlato della situazione del mercato in casa Napoli e non solo: "Joao Felix passerà dal Benfica all'Atletico Madrid e la cifra non dovrebbe essere 126 milioni di euro, ma 90 milioni, o comunque così dice l'Atletico che sta facendo uno sforzo enorme per prenderlo.

James all'Atletico? Mi sembrerebbe strano, ma nel calcio mai dire mai. Diciamo però, che James Rodriguez è una seconda punta, un trequartista, proprio come Joao Felix. La voce dell'interessamento dell'Atletico credo sia per fare pressione sul Napoli che ha rallentato e non sto dicendo che l'affare è saltato perchè l'interesse c'è, ma che il clb ha rallentato.

Allan al Psg? Il club ha bisogno di rinforzi a centrocampo. La trattativa era andata avanti con Luis Enrique e poi, credo che al Psg arriverà Milinkovic-Savic difficilmente la società farà due investimenti così costosi. Non credo arriveranno tutti e due.

Al Benfica piace Mario Rui, ma non al punto di fare follie. Anche in Italia in tante lo seguono per cui non avrà difficoltà nel cambiare squadra".