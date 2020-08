Rai - Gattuso ama Napoli ed è disposto a rinnovare con lo stesso ingaggio: i dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, si è soffermato sul possibile rinnovo di Rino Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso in questi giorni ha avuto un lungo colloquio con De Laurentiis. Quest'ultimo si è reso conto della grande voglia di Napoli del suo allenatore, che è convinto di avere una squadra forte che può diventare fortissima. Rino ama il Napoli e la città di Napoli. Resta anche all'attuale stipendio da 1,3 milioni. Se De Laurentiis vuole prolungare, Rino è disponibile a firmare il triennale a 1,3 milioni il primo anno, 1,4 il secondo e 1,5 il terzo, più 700 mila euro per il suo staff. Gli stessi ingaggi attuali praticamente. L'importante è che nel contratto non ci siano penali perché Rino non vuole sentirsi prigioniero. Un mesetto fa la Fiorentina si è fatta viva con Gattuso, ma quest'ultimo ha fatto sapere di non voler muoversi".