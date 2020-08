Rai - Higuain blocca la Juve: se non parte niente intreccio Dzeko-Milik

Nel corso di Kiss Kiss Napoli il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato del domino in attacco che potrebbe esserci: "L'arrivo di Edin Dzeko alla Juventus dipende dalla partenza di Gonzalo Higuain. Difficile per la Juve vendere Gonzalo. L'argentino percepisce uno stipendio di 7,5 milioni di euro, ben 15 lordi, infatti per lui che proviene da un altro club italiano non può essere applicato il decreto crescita. Se Dzeko, cercato anche dall'Inter di Conte, non troverà squadra, la Roma non potrà affondare per Arek Milik. I giallorossi avevano proposto al Napoli per il polacco lo scambio con Cengiz Under più 15 milioni di euro, ma il club azzurro ne chiede 20".