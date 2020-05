Rai - Il Napoli ha scelto Sepe! Sarà lui il sostituto del portiere che partirà

Possibili novità per la porta del Napoli in vista della prossima stagione. Si avvicina il ritorno di Luigi Sepe. Ne ha parlato a Goal Show su Tv Luna il giornalista Rai Ciro Venerato: "Se il Napoli dismette uno dei tre portieri prende Sepe, c'è l'ok di Gattuso e Giuntoli e la grande felicità del ragazzo che è disponibile a tornare a Napoli in qualsiasi ruolo. Non mi risultano altri nomi letti sui giornali: il Napoli ha già fatto la sua scelta anche per motivi di lista".