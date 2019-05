Rai - Il Napoli non molla Trippier: telefonata con Giuntoli, il giocatore prende tempo

Non solo Giovanni Di Lorenzo per la fascia destra. Il Napoli lavora per regalare a Carlo Ancelotti anche un altro terzino che possa infiammare la corsia che nell'ultima stagione ha visto protagonisti Hysaj e Malcuit. Dopo Giovanni Di Lorenzo, dunque, il Napoli non molla anche altri obiettivi: secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ai microfoni di Tv Luna, si sta cercando di prendere Kieran Trippier (28): telefonata con Giuntoli pochi giorni fa, ma il giocatore ha preso tempo perchè c'è anche l'Everton che ha puntato il giocatore. L'alternativa è Castagne ma l'obiettivo resta Trippier.