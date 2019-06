Rai - Il Psg mette gli occhi su Lozano, per James azzurri disposti ad aspettare fino l'ultimo giorno

Ultimi aggiornamenti sulle manovre offensive del Napoli sul mercato. A riferirli è l’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato nel corso della Domenica Sportiva Estate. Il Napoli aspetterà James Rodriguez fino all’ultimo. Le pretese del Psg sono troppo alte e gli azzurri vogliono prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto e non obbligo. Per quanto riguarda Lozano, invece, spunta l’interessamento del Psg di Leonardo.