Rai, il retroscena di Paganini: "Torreira ha fatto una confidenza agli ex compagni della Samp"

Paolo Paganini, giornalista Rai, è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli svelando un retroscena di mercato che riguarda l'obiettivo di mercato Lucas Torreira: "So che recentemente il calciatore è stato a Genova e, anche se a Londra si trova bene, ha confidato ad alcuni suoi ex compagni alla Sampdoria che tornerebbe volentieri in Italia se ci fossero le condizioni giuste. Ma l'Arsenal è una bottega cara, serviranno almeno trenta milioni di euro per convincere il club inglese".