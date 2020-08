Rai - Karbownik soluzione alternativa, assalto al polacco se non si arriverà ad altri due obiettivi

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Karbownik? Se il Napoli, per motivi economici, non riuscirà a portare a casa Reguilon o Grimaldo, giocatori che costano tanto e che potrebbero aumentare, non avendo il Napoli molto cash, si potrebbe prendere Karbownik anche perchè si potrebbe andare avanti con Hysaj. Il ragazzo del Legia non è mai sparito dai radar, per motivi economici è la soluzione più semplice".