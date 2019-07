Rai - L'agente di Hysaj a stretto contatto con Petrachi: la Roma vuole l'albanese

Si intensificano i contatti tra la Roma e l’agente di Hysaj per portarlo in giallorosso. A svelarlo è Paolo Paganini, esperto di mercato della Rai, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha così parlato: “Negli ultimi giorni Giuffredi, agente di Hysaj, sta intensificando i suoi rapporto con il direttore sportivo della Roma Petrachi, si valuta la possibilità di portare l’albanese in maglia Roma. Il ragazzo piaceva all’Atletico, che non aveva però soddisfatto le richieste del Napoli, ora resta da capire se dalla capitale arriveranno offerte che possano interessare al club partenopeo.