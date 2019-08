Rai - La Fiorentina piomba su Chiriches: c'è l'offerta, ballano appena 3mln col Napoli

Come scrive Sara Meini, corrispondente da Firenze per il Tg Rai Toscana, la Fiorentina non sta perdendo tempo e nonostante la sconfitta ha aperto una trattativa con il Napoli per il difensore Vlad Chiricheș. L'offerta viola al momento è di 12 milioni, mentre Giuntoli ne chiede 15: la trattativa è serrata.