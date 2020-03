Rai - La Juve vuole Milik, interesse concreto! Il Napoli può sostituirlo con Icardi

Paolo Paganini, giornalista Rai, ha svelato sui social alcuni retroscena legati al giro degli attaccanti per la prossima estate. Questo il suo tweet: "Buonasera. La brezza dal vicino Principato porta stasera un interessamento concreto della Juventus per Milik visto che sarebbero sorte alcune difficoltà con Inter per la trattativa Icardi. Il Napoli potrebbe prendere l’attaccante argentino".

