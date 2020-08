Rai - La Roma pensa a Giuntoli, la risposta irritata del ds: i dettagli

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dei sondaggi di mercato in casa giallorossa nelle ultime ore: "La nuova Roma di Friedkin sta facendo un casting per il nuovo direttore sportivo, tra questi Fabio Paratici e Crisiano Giuntoli sono in cima ai desideri della nuova proprietà. Giuntoli però vuole rispettare il suo contratto col Napoli ed ha anche rassicurato Gattuso. Il ds è anche irritato dalle voci, uscite negli ultime gironi, su frizioni con De Laurentiis. Presidente e direttore sportivo sono due personalità forti che non se le mandano a dire, ma comunque vanno d'accordo e nessuno dei due ha l'idea di abbandonare il loro rapporto lavorativo".