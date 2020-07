Rai - Lille e agenti spingono Osimhen verso Napoli: l'ok era atteso per martedì

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Da parte dell'entourage di Osimhen c'è più seccatura che delusione. Nel loro cronoprogramma, dopo i colloqui diretti con Gattuso e De Laurentiis, tra lunedì e martedì doveva arrivare il 'sì' del ragazzo, per poi definire la parte economica. Ad oggi invece non c'è stato l'ok, quindi siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Il tesseramento di Osimhen, comunque, non potrebbe palesarsi prima di settembre. Il tempo c'è, però non assocerei l'esperienza Pépé a Osimhen perché con Pépé non c'era l'ok dei procuratori, mentre adesso sì. Inoltre il Lille lo spinge verso Napoli".