Rai - Llorente alternativo a Icardi: la scelta in una settimana, Giuntoli gli ha chiesto pazienza

Il Napoli sta per mettere a segno il quarto colpo di mercato e già pensa al quinto. Le ultime arrivano dalla voce di Ciro Venerato, giornalista Rai, a Radio Sportiva: "Lozano è un giocatore espressamente chiesto da Ancelotti perché ritiene che gli manchi un giocatore con quelle caratteristiche. Anche James Rodriguez è stato richiesto espressamente da Ancelotti: se il Real lo cede in prestito gratuito ok, altrimenti non se ne fa niente. Il Napoli, però, sta pensando a prendere anche un centravanti che o prenda il posto di Milik, quindi Icardi, oppure che lo possa rimpiazzzare in alcune partite, come Llorente. In giornata Giuntoli ha chiesto all'agente Trimboli di pazientare 7/8 giorni".