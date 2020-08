Rai - Maksimovic, cessione legata anche a Gabriel: il brasiliano sarebbe il titolare

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha dato aggiornamenti sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli vuole cambiare diverse pedine, ci sono problemi di natura anagrafica per alcuni, di stimoli di altri e di bilancio per altri. Al momento, senza Champions, qualche sacrificio andrà fatto. Koulibaly, Allan e Milik rappresentano il portafoglio per la prossima stagione.

Maksimovic? Il Napoli parla con Ramadani del rinnovo, ma se arriva un'offerta che piace al giocatore e la Juve, allora se ne parlerà. SI potrebbero fare valutazioni poi sul quarto centrale, magari non far partire Luperto con Maksimovic in uscita. Il giocatore ha capito che con l'acquisto di Gabriel il clun punterà su Gabriel e Manolas, ed ha frenato i discorsi per il rinnovo".