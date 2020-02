Rai - Mertens, il Napoli aumenta l'offerta ma il belga vuole essere riacquistato: chiede 5mln alla firma

Nel corso di 'In casa Napoli' su +N, il giornalista Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato ha parlato di mercato: "Koulibaly? Non c'è un caso, ma siamo ai titoli di coda. Tutti sanno in casa Napoli che a fine stagione, con un'offerta che soddisfi tutte le parti, il giocatore andrà via. Per me con un anno di ritardo visto che era meglio darlo via prima perché quando arrivano offerte di grandi club, pur avendo soddisfatto le sue richieste d'ingaggio con uno stipendio alto, ci sono comunque ambizioni personali e inconsciamente perdi qualcosa. A maggior ragione se sai che è l'ultimo anno e ADL quest'estate non farà nessuno prigioniero. Koulibaly forse il ciclo a Napoli l'aveva chiuso già con Sarri".

RINNOVO MERTENS - "Non bisogna fare pronostici, ma raccontare i fatti. Il Napoli vuole migliorare l'offerta rifiutata dal belga un mese e mezzo fa. Il Napoli può arrivare entro fine mese a 4,5mln di euro, migliorando i bonus intorno al milione ed il nodo resta il premio alla firma perché il giocatore si ritiene un parametro zero e deve essere riacquistato. La richiesta è di 5mln di bonus, il Napoli parte da 1,5mln e ci si deve trovare a metà strada se c'è la volontà ed il giocatore privilegia il Napoli rispetto ad altre piazze".