Rai - Mertens-Inter, operazione per giugno: primi contatti risalgono a mesi fa

Il contratto di Dries Mertens scadrà a fine anno e non c'è ancora arrivati all'accordo per il prolungamento contrattuale. Stando a quanto riferito da Paolo Paganini di Rai Sport ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il suo agente si è già mosso per darsi uno sguardo attorno in caso di mancato rinnovo con il Napoli. I primi contatti con l'Inter, club di cui tanto s'è parlato negli ultimi giorni per l'ex PSV, risalgono a qualche mese fa e adesso i nerazzurri potrebbero provare a chiudere. Si tratterebbe, però, di una operazione per giugno, quando il belga non avrà più vincoli contrattuali con la società di De Laurentiis.