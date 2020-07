Rai - Milik e Allan al passo d'addio: ecco chi sono i club in pole per i due azzurri

Il giornalista Rai Paolo Paganini è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato in uscita del Napoli: "Milik? Ha tanti estimatori, il Napoli vuole monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Secondo me, la Juventus è avanti rispetto alle altre. Per il polacco, a Torino, c'è una prospettiva importante. Milik rappresenta la prima opzione per l'attacco della Juventus.

Allan? L'offerta più importante è arrivata dalla Premier, nello specifico dall'Everton. Il Napoli tergiversa, il brasiliano è un giocatore importante e la società non vuole cedere ad un prezzo troppo basso.