Rai - Milik e Zielinski al centro del progetto: segnali distensivi sui rinnovi

Segnali distensivi da parte di Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik, stando a quanto riferito da Paolo Paganini, esperto di mercato Rai Sport. Secondo il collega, per quanto riguarda l'attaccante, dopo la pressione arrivata dalle spagnole Valencia e Betis, non ci sono problemi perché è il centravanti titolare e resta al centro del progetto Napoli. Si proverà, per entrambi, ad arrivare ad un accordo, ma non sono previsti punti di rottura.