Rai - Milik ha scelto la Juve, ma la strada è in salita: il Napoli non farà sconti

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Milik ha un accordo da 5 milioni con la Juventus. Il Napoli ha detto al suo entourage che il prezzo che farà alla Juventus è di 50 milioni di euro, a meno che la Vecchia Signora non metterà sul piatto Bernardeschi, unica contropartita gradita. La situazione è in salita. Tottenham, Atletico Madrid e Newcastle potrebbero entrare in scena. Milik vorrebbe la Juve, ma non decide lui".