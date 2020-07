Rai - Milik-Juve, il Napoli vuole Bernardeschi: da risolvere il nodo diritti d'immagine

Il giornalista ed esperto di mercato della Rai Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla questione Arek Milik-Juventus: "Bernardeschi è il giocatore per cui il Napoli aprirebbe alla Juve per Milik. I rapporti con Agnelli sono buoni, ma per motivi di tifo il presidente preferirebbe venderlo all'Atletico Madrid. Il Napoli vuole cash e Bernardeschi per darlo ai bianconeri, ma sull'esterno ex Fiorentina c'è comunque il nodo diritti d'immagine da risolvere".