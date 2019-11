Rai - Milik-Maksimovic i più vicini al rinnovo, nessuna rottura per Zielinski

Il giornalista Ciro Venerato, ai microfoni di Tv Luna, ha riportato le ultime in casa Napoli, soffermandosi sui rinnovi: "Milik rinnoverà per cinque anni, l'accordo è fatto. Nonostante qualche informazione diversa di qualche collega, per Zielinski il dialogo va avanti e non c'è una rottura. Per il Napoli i polacchi dovrebbero rinnovare, così come Maksimovic".