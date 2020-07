Rai - Milik si è promesso alla Juve: il Napoli vuole Bernardeschi nell'affare

Mentre il futuro di Arek Milik resta avvolto in un alone di mistero, sono diverse le soluzioni possibili per il futuro del polacco. Detto dell'interesse della Roma, sembra che l'attaccante sia maggiormente propenso a vestire tutt'altra maglia: come riportato dall'esperto di mercato e giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, Milik si sarebbe già proposto alla Juventus, con il Napoli che sarebbe pronto a chiedere 30 mln più Bernardeschi per lasciar partire il polacco.