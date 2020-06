Rai - Milik, ventilata l'ipotesi di andare in scadenza e poi alla Juve a zero: la situazione

Paolo Paganini, esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gli agenti di Milik hanno ventilato l'ipotesi di andare in scadenza di contratto per andare via a zero l'anno prossimo. E' un modo per forzare la mano, anche se si tratta di un atteggiamento non corretto. Ci sono Juventus e Milan, ma non solo sulle sue tracce, con i bianconeri in vantaggio su tutti. Immobile? E' una suggestione. Non scarterei anche Belotti, con il Napoli che potrebbe giocare la carta Petagna".