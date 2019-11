Rai - Napoli è una priorità per Ibrahimovic: Raiola ne ha già parlato con ADL e Ancelotti

Per il Napoli quella legata a Zlatan Ibrahimovic sarebbe quella più calda. L'attaccante svedese - riferisce l'esperto di mercato di Rai Sport Paolo Paganini a Radio Kiss Kiss Napoli - avrebbe inserito il Napoli in cima alle sue priorità, in quanto le sue volontà sarebbero quelle di tornare in Italia e giocare la Champions League. Il suo procuratore, Mino Raiola, ne aveva già parlato sia con Aurelio De Laurentiis che con Carlo Ancelotti. Ibra ha sempre pensato a Napoli e non vede l'ora di rientrare nel nostro Paese per chiudere la sua carriera.