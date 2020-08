Rai - Napoli preferisce dare Milik alla Roma e non alla Juve: due contropartite graditissime

Il Napoli è stato chiaro per quanto riguarda Arkadiusz Milik: senza rinnovo, andrà via. Il giocatore dunque è sul piede di partenza, Juventus e Roma sono molto interessate. Aurelio De Laurentiis preferirebbe cederlo al club giallorosso, che in rosa dispone di Cengiz Under e Jordan Veretout che piacciono molto alla società azzurra, piuttosto che a quello bianconero. Tra Bernardeschi e Under Gattuso preferirebbe quest'ultimo, per questo la pista Roma va tenuta in forte considerazione. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, ai microfoni di Radio Kiss KIss Napoli.