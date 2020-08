Rai - Non solo Mario Rui e Di Lorenzo: altri tre rinnovi in arrivo

Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo ieri sera hanno firmato il rinnovo di contratto e sono soltanto i primi due azzurri di una lunga lista. Come riferito dall'esperto di mercato Rai Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli, in casa Napoli ci sono altri tre prolungamenti in arrivo: Nikola Maksimovic, Piotr Zielinski ed Eljif Elmas.