Rai - Non solo Papastathopoulos, piace anche un compagno di squadra: lista di 7-8 profili

Non solo Sokratis Papastathopoulos, in pole anche per il gradimento di Gattuso, nel mirino del Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista Rai Ciro Venerato nel corso di Kiss Kiss Napoli, piace anche Mustafi, sempre dall'Arsenal e che conosce anche lui la serie A per aver militato nella Sampdoria, e non è da trascuraere il nome di Todibo, giovane del Barcellona che ha finito la stagione in prestito allo Schalke e che il Napoli provò ad acquistare prima del passaggio in blaugrana. La lista per l'eventuale sostituzione di Maksimovic dovrebbe prevedere 7-8 opzioni, molte di queste non ancora trapelate.