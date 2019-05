Rai - Non solo PSG, su Allan spunta la Juve. Ma solo con Sarri

Anche la Juventus potrebbe farsi avanti per Allan. A riferirlo è Ciro Venerato nel corso dello speciale mercato di Rai Sport. Non solo il PSG dunque sulle tracce del centrocampista brasiliano, che però il Napoli non vorrebbe cedere. Se sulla panchina bianconera dovesse insediarsi Maurizio Sarri, la Vecchia Signora potrebbe piombare sull'ex Udinese.