Rai - Offerta da 35 mln per Rodrigo, il Valencia vuole il doppio. Tentativo per De Paul: sul piatto Ounas o Grassi

Nel corso di Rai Sport, l’esperto di mercato Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato del Napoli in attacco: “Gli azzurri hanno offerto 30 milioni più 5 di bonus per Rodrigo del Valencia, ma il club spagnolo ne chiede quasi il doppio. In salita anche l’affare De Paul: il Napoli ha offerto 20 milioni più il prestito di Ounas o Grassi a titolo definitivo”.