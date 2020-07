Rai - Osimhen, attuali agenti d'accordo col Napoli ma altri gli promettono club di Premier

Ciro Venerato, giornalista Rai Sport, ha parlato dell'affare-Osimhen nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tanti cercano di far gol a Osimhen attraverso i parenti, promettendogli isole che non ci sono come stipendi galattici e squadre di Premier League. Gli attuali procuratori hanno dato il via libera al Napoli, chiedendo una cifra congrua al valore del giocatore. Hanno già un accordo con lui fino al 2021 e per venir meno bisogna pagare una penale da 2-3 milioni. La logica impone una deadline perché la pazienza del Napoli ha un limite. Se il giocatore continua a vacillare, il Napoli valuterà alternative".