Rai - Osimhen, bisogna prima monetizzare dalla cessione di Milik: le ultime

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'esperto di mercato della Rai Paolo Paganini per parlare del possibile affare tra Napoli e Juve per Milik: "Il Napoli deve monetizzare nel migliore dei modi la cessione di Milik che sarà propedeutica all'acquisto di Osimhen. Il Napoli vuole monetizzare al massimo su Milik per poi investire tutto sull'attaccante del Lille.

Milik-Juventus? Le società sono cristallizzate, bisognerà trovare un accordo con la Juventus, che voleva inserire Bernardeschi o Luca Pellegrini. L'intenzione del club bianconero è non pagare la somma richiesta dal Napoli.