Rai - Osimhen, depositato in Lega il contratto via pec: le ultime

Il giornalista ed esperto di mercato della Rai Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per dare le ultime sulla trattativa Victor Osimhen: "Ieri notte, il Napoli ha depositato in lega il contratto preliminare di Victor Osimhen. E' partita una pec dalla FilmAuro. Il vero e proprio tesseramento sarà possibile dal 1 settembre. Nel frattempo, dato che iniziano i ritiri, i calciatori acquistati possono già allenarsi. Il Napoli ha sistemato l'operazione: saranno disgiunte gli affari Karnezis e Manzi per via di tecnicismi di bilancio. L'operazione è chiusa da 4 giorni, si stanno sistemando solo alcuni dettagli per il bilancio".