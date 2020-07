Rai - Osimhen-Napoli, c'è base d'intesa con il Lille: i francesi vogliono chiudere entro domani

L'esperto di mercato per la Rai Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle possibili trattative del mercato azzurro: "Osimhen? Sono convinto che il Napoli chiuderà l'affare. Quando? Si annuncia un'operazione quando si ha la certezza che tutte le componenti diano l'ok. Tra Lille e il Napoli c'è intesa su una base di 60 mln. Molto dipenderà dal contratto del giocatore che va rimodulato. Il Napoli ha previsto un investimento di un certo tipo tra cartellino, commissioni e ingaggio e da lì non si muove. Il problema è del Lille con il nuovo procuratore di Osimhen. Il Lille chiede a De Laurentiis di chiudere entro domani perchè ha problemi economici con la Lega e entro domani deve presentare una plusvalenza alla Lega francese".

OUNAS - "La trattativa Osimhen si chiuderà con soldi cash, ma non è escluso che se il Lille riuscirà a dismettere un esterno, possa fiondarsi su Adam Ounas".